Маск заявил о планах открыть страховую компанию для владельцев Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla планирует запустить крупную страховую компанию для своих клиентов. Об этом на встрече с инвесторами заявил сооснователь и гендиректор компании Илон Маск, передает Business Insider.

«Особенности» страховки

Tesla будет использовать данные с бортовых компьютеров своих автомобилей о стиле вождения.

На основе этой информации компания определит вероятность попадания водителя в аварию и рассчитает для него персональный страховой тариф.

Чем агрессивнее будет вождение, тем дороже окажется страховка, сообщил Маск.

Впервые собственную страховку Tesla предложила в августе 2019 года. Проект, который компания запустила в Калифорнии, Маск в будущем обещал расширить и на другие штаты. Клиентам Tesla предложили скидки в размере 20%, но даже несмотря на это некоторые владельцы электромобилей сообщили, что стоимость страховки оказалась выше, чем у других страховщиков.

Маск, комментируя проект, заявил, что это «версия 0.9», сообщил Business Insider.

Стоимость страховки

По данным компании ValuePenguin, средняя стоимость страхового полиса для автомобиля самой дешевой Tesla Model 3 составляет $3 тыс. в год, Tesla Model S — $4,8 тыс. в год.

Высокая стоимость страховки для Tesla объясняется дорогим ремонтом и небольшим количеством квалифицированных автосервисов, указывает ValuePenguin.

Кроме того, у автомобиля Tesla Model S алюминиевая рама, которую сложнее и дороже ремонтировать, чем стальную.

Напомним

23 июля Tesla впервые за свою 17-летнюю историю получила прибыль в течение четырех кварталов подряд. Во втором квартале этого года компания заработала $104 млн по сравнению с $408 млн убытка в аналогичный период 2019 года.



Получение прибыли в течение четырех кварталов подряд открывает Tesla путь для включения ее акций в индекс S&P 500. Если это случится, крупные индексные фонды наперегонки станут включать бумаги компании в свои портфели, отметила WSJ.