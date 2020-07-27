Смертельное ДТП произошло под Борисполем (фото)

Под Борисполем Киевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись минивен и легковой автомобиль. Предварительно, один из водителей уснул за рулем.

Об этом KV стало известно из сообщения dtp.kiev.ua.

“Смертельное ДТП под Киевом , возле Борисполя: два авто, есть погибший.

Столкнулись бус и легковушка. От удара микроавтобус влетел в отбойник. Погиб водитель”, – говорится в сообщении.

Предварительно, водитель буса уснул. Подробности установит следствие.

Как сообщала KV , недавно в Киеве суд приговорил 28-летнего водителя к 6 годам лишения свободы за смертельное ДТП на пешеходном переходе. Кроме того, водителя лишили права вождения транспортных средств на 3 года.

Фото: dtp.kiev.ua