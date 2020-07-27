2020-07-27
Смертельное ДТП произошло под Борисполем (фото)
Под Борисполем Киевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись минивен и легковой автомобиль. Предварительно, один из водителей уснул за рулем.
Об этом
“Смертельное ДТП под Киевом, возле Борисполя: два авто, есть погибший.
Столкнулись бус и легковушка. От удара микроавтобус влетел в отбойник. Погиб водитель”, – говорится в сообщении.
Предварительно, водитель буса уснул. Подробности установит следствие.
Как сообщала
Фото: dtp.kiev.ua
Сергей Албул, КиевВласть