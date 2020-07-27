Смертельное ДТП произошло под Борисполем (фото)

Смертельное ДТП произошло под Борисполем (фото)

Под Борисполем Киевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись минивен и легковой автомобиль. Предварительно, один из водителей уснул за рулем. 

Об этом KV стало  известно из сообщения dtp.kiev.ua.

“Смертельное ДТП под Киевом, возле Борисполя: два авто, есть погибший.

Столкнулись бус и легковушка. От удара микроавтобус влетел в отбойник. Погиб водитель”, – говорится в сообщении. 

Предварительно, водитель буса уснул. Подробности установит следствие. 

Как сообщала KV, недавно в Киеве суд приговорил 28-летнего водителя к 6 годам лишения свободы за смертельное ДТП на пешеходном переходе. Кроме того, водителя лишили права вождения транспортных средств на 3 года. 

Фото: dtp.kiev.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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