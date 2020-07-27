Киевлян возмутил неадекватных маршрутчик, гонявший по дворам на улице Терехина (видео)

Киевлян возмутил неадекватных маршрутчик, гонявший по дворам на улице Терехина (видео)

Киевлян возмутил неадекватных маршрутчик, гонявший воскресным вечером, 26 июля, по дворам на улице Терехина в Подольском районе. Предположительно находящиеся под воздействием неизвестных веществ, маршрутчик и его товарищ чудом не стали виновниками нескольких ДТП.

Об этом KV стало известно из сообщения dtp.kiev.ua. 

“Улица Терехина, сегодня около 19:30. Похоже, водитель и второй человек, находящийся рядом, были под наркотой. Они просто чудом не втаранились в нашу машину, которая была припаркована, проехав в 10-20 см от неё, без тормозов подвернули за дом, не смогли проехать между деревьев и развернулись, именно тогда я и сняла видео”, – говорится в сообщении женщины-очевидца. 

Отмечается, что перед заездом на Терехина, 14, они чуть не втаранились в мусоровоз.

Как сообщала KV, за июнь в Киеве правоохранители составили 61 протокол на водителей частных перевозчиков (маршруток) за несоблюдение ими регламентов по количеству пассажиров в салоне транспортного средства и масочного режима в транспорте.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Задержанными оказались “гости”, которые прибыли из других регионов Украины.

Фото: из открытых источников


Сергей Албул, КиевВласть

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