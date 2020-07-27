Киевлян возмутил неадекватных маршрутчик, гонявший по дворам на улице Терехина (видео)

Киевлян возмутил неадекватных маршрутчик, гонявший воскресным вечером, 26 июля, по дворам на улице Терехина в Подольском районе. Предположительно находящиеся под воздействием неизвестных веществ, маршрутчик и его товарищ чудом не стали виновниками нескольких ДТП.

Об этом KV стало известно из сообщения dtp.kiev.ua.

“Улица Терехина, сегодня около 19:30. Похоже, водитель и второй человек, находящийся рядом, были под наркотой. Они просто чудом не втаранились в нашу машину, которая была припаркована, проехав в 10-20 см от неё, без тормозов подвернули за дом, не смогли проехать между деревьев и развернулись, именно тогда я и сняла видео”, – говорится в сообщении женщины-очевидца.

Отмечается, что перед заездом на Терехина, 14, они чуть не втаранились в мусоровоз.

Как сообщала KV , за июнь в Киеве правоохранители составили 61 протокол на водителей частных перевозчиков (маршруток) за несоблюдение ими регламентов по количеству пассажиров в салоне транспортного средства и масочного режима в транспорте.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Задержанными оказались “гости”, которые прибыли из других регионов Украины.

Фото: из открытых источников