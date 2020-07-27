В Киеве установили 6 000 антипарковочных столбиков
В Киеве, чтобы автомобили не заезжали на тротуар, уже установили почти 6 000 антипарковочных столбиков. Об этом сегодня рассказал киевский мэр Виталий Кличко.
Антипарковочные столбики главным образом установлены в центральных районах украинской столицы. В будущем они появятся во всех районах Киева.
Кличко обратил внимание, что при ремонте дворов и межквартальных проездов во всех районах учитываются пожелания жителей о том, где сделать парковку автомобилей.
Мэр посоветовал жителям Киева вызывать полицию или инспекторов по парковке, если они заметят неправильно припаркованный автомобиль.
Напомним, что в Киеве инспекторы по парковке появились осенью 2019 года. В 2020 году их полномочия расширили. Они теперь имеют право отправлять автомобили-нарушители на шрафплощадку и штрафовать их владельцев.