В Киеве установили 6 000 антипарковочных столбиков

В Киеве , чтобы автомобили не заезжали на тротуар, уже установили почти 6 000 антипарковочных столбиков. Об этом сегодня рассказал киевский мэр Виталий Кличко.

Антипарковочные столбики главным образом установлены в центральных районах украинской столицы. В будущем они появятся во всех районах Киева .

Кличко обратил внимание, что при ремонте дворов и межквартальных проездов во всех районах учитываются пожелания жителей о том, где сделать парковку автомобилей.

Мэр посоветовал жителям Киева вызывать полицию или инспекторов по парковке, если они заметят неправильно припаркованный автомобиль.