В Киеве установили 6 000 антипарковочных столбиков

В Киеве установили 6 000 антипарковочных столбиков

В Киеве, чтобы автомобили не заезжали на тротуар, уже установили почти 6 000 антипарковочных столбиков. Об этом сегодня рассказал киевский мэр Виталий Кличко.

Антипарковочные столбики главным образом установлены в центральных районах украинской столицы. В будущем они появятся во всех районах Киева.

Кличко обратил внимание, что при ремонте дворов и межквартальных проездов во всех районах учитываются пожелания жителей о том, где сделать парковку автомобилей.

Мэр посоветовал жителям Киева вызывать полицию или инспекторов по парковке, если они заметят неправильно припаркованный автомобиль.

Напомним, что в Киеве инспекторы по парковке появились осенью 2019 года. В 2020 году их полномочия расширили. Они теперь имеют право отправлять автомобили-нарушители на шрафплощадку и штрафовать их владельцев.


Максимов Віталій, Тудей

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