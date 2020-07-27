В Киеве двое мужчин угнали маршрутку и катались на ней по городу

Их разыскали и задержали патрульные.

Фото: Патрульная полиция Киева

В воскресенье вечером, 26 июля, патрульные Киева получили вызов об угоне маршрутного такси "Богдан".

Об этом сообщила столичная полиция в Telegram-канале.

"Вчера вечером патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством "Богдан". Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, рассказавших, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Инспекторы немедленно передали ориентировки всем автопатрулям", - говорится в сообщении.

Пустой "Богдан" патрульные обнаружили на улице Тульчинской.

"Очевидцы показали видео "приключений" угонщиков - молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. После чего бросили автобус во дворе и исчезли. Также очевидцы указали вероятное направление бегства водителей", - отметили в полиции.

Патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в марте в Киеве 16-летний подросток дважды за неделю угнал маршрутку, "чтобы покататься".

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