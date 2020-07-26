В Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюдения

Наглое нарушение поразило даже патрульных.

В Киеве благодаря камерам наблюдения нашли и оштрафовали водителя, который развернулся через четыре полосы перед мостом Патона.

Об этом сообщила патрульная полиция столицы.

Инспекторы отследили дальнейшее движение водителя и установили его возможное местонахождение. На поиски нарушителя ориентировали ближайшие экипажи патрульных, и вскоре автомобиль нашли. Водителя привлекли к ответственности за создание аварийной ситуации, составив протокол по ч.4 ст.122 (Создание аварийной ситуации) КоАП.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий назвал это нарушение "настолько дерзким, что кажется, что это происходит не в реальной жизни".

"Чем руководствуются такие нарушители и какие мысли направляют их поступать именно так, как вы видите на этом видео, лично я не понимаю. Десятки автомобилей были вынуждены остановиться и только чудом не произошло ДТП, никто не травмировался и не погиб", - написал он в фейсбуке.

Нарушителю грозит штраф в размере сорока необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

На фотографиях полиции видно, что машина нарушителя брендирована одной из служб такси.

Фото: t.me/kyivpatrol

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