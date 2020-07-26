Кроссоверы, которые не рекомендуют покупать сами владельцы

В современном обществе есть такое понятие, как индекс потребительской лояльности (Net Promoter Score, NPS), говорящий о том, готовы ли потребители вновь покупать товары одних и тех же производителей. Автомобильные эксперты посчитали этот показатель для 15 компактных кроссоверов (SUV C), передает 4×4.media.

В основу расчета индекса заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответов респондентов на вопрос: «Порекомендуете ли Вы автомобиль, используемый в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?».

Результаты исследования показали, что наилучший показатель NPS имеет Geely Atlas с показателем 49,4%. На второй строчке со значительным отставанием от первого места находится — Honda CR-V с показателем 35,7%. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan, у которого индекс потребительской лояльности составил 31%. В первую пятерку также попали кроссоверы Mazda CX-5 и Toyota RAV4, показатели у который соответственно равны 28,5% и 21,7%.

Аутсайдерами рейтинга стали модели с отрицательными значениями индекса потребительской лояльности. Так, у Nissan X-Trail показатель NPS составил -1%. Кроме того, в конце рейтинга оказались Mitsubishi Outlander (-3,6%), Nissan Qashqai (-7,2%), Lifan X60 (-16,9%) и Renault Kaptur (-17,2%).

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