«Зеленая карта» для водителей подорожала на 3,8%

«Зеленая карта» для водителей подорожала на 3,8%

В Украине с 24 июля стоимость полиса «Зеленая карта» для автомобилистов, которые выезжают за границу, подорожала в среднем на 3,8%. Ранее эта страховка повышалась в июне на 3,5%.

Теперь «Зеленая карта» для легковых автомобилей на 15 дней стоит 765 грн (раньше – 737 грн), на один месяц – 1 218 грн (раньше - 1 173 грн), на шесть месяцев – 5 410 грн, а на 12 месяцев – 6 698 грн.

Увеличилась соответствующим образом стоимость этой страховки и для владельцев автобусов и грузовиков.

Интересно, что в мае 2020 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) стоимость «Зеленой карты» снизило на 4%. Видимо, это произошло из-за карантина, введенного в нашей стране в связи с распространением пандемии коронавируса.

Напомним, что с 1 июля 2020 года «Зеленая карта» стала «белой». Ее теперь можно купить онлайн и распечатать дома на принтере.


Максимов Віталій, Тудей

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