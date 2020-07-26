Полиция усилила контроль на дорогах Украины: в чем причина

За последний месяц на автодорогах страны резко выросло количество аварий, а также увеличился уровень травматизма и смертности в них. Это обусловлено повышением плотности потока движения из-за того, что наступила “горячая” пора и многие украинцы едут на отдых или с него домой.

Чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию и минимизировать риски возникновения аварий Национальная полиция Украины объявила о начале операции “Безопасное шоссе”. В рамках данной программы на дороги страны будут выведены дополнительные 400 экипажей патрульной полиции, которые задействуют на самых аварийно-опасных участках автодорог и в местах подъездов к южным регионам.

Правоохранители будут уделять особое внимание профилактике нарушений ПДД, которые могут привести к авариям. Речь идет о выявлении фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушении скоростного режима, выезда на встречку, нарушении правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, правил пользования ремнями безопасности и перевозки пассажиров, в частности – детей.

«Уверяю: экипажи полиции будут работать исключительно ради безопасности – в режиме патрулирования или на специальных видимых постах. Продлятся эти профилактические меры до завершения лета. Я очень надеюсь на то, что нам удастся уменьшить количество аварий и смертность на дорогах Украины », – отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По словам Клименко, за месяц на украинских дорогах произошло около тысячи ДТП, в которых 1218 человек получили травмы и 158 человек – погибли.