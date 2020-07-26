Український автозавод експортує до 30 країн світу

Причепи Анатолія Кобзаренка хочуть купити навіть у Австралії!

На його заводі виробляють бункери, цистерни, розвантажувачі. Та починалось усе 27 років тому із виробництва простеньких тачок та невеличкої майстерні у гаражі.

Спочатку до нього добудували ангар, потім ще один замість городу. Свої тачки пан Анатолій розвозив причепом, ночував у автівці. А зараз його продукцію експортують аж до 30 країн світу.

А усі причепи розробляє власне конструкторське бюро. На заводі працює майже 1000 українців. Українське виробництво вже відкриває філії у Європі.

“В Липовій Долині готують до відправки тюковоз та зерно-пакувальну машину до Австралії”, — каже Анатолій Кобзаренко.