В Раде среди депутатов нашли любителей «полихачить» на авто

Максимальная скорость при нарушении ПДД составила 169 км / ч.

Журналисты проанализировали систему штрафов полиции и нашли там нарушения правил дорожного движения украинскими чиновниками и нардепами. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

В видео говорится, что нарушает нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский часто. Его ярко-зеленый «Гелик» успел нарушить дважды, а на Toyota Land Cruiser «слуга» нарушил девять раз. Согласно данным полицейского реестра, закрыл Дубинский только один штраф.

Нардепа и члена группы «Партия «За будущее» Антона Яценко журналисты называют «тупо потенциальным убийцей «и заявляют, что в его биографии уже есть смертельное ДТП, участие в котором политик опровергает.

Яценко нарушил ПДД 60 раз от начала установки камер, то есть, за 50 дней.

Bihus.info приводит несколько примеров: 24 июня — 148 км / ч (при 50 разрешенных), 10 июня — 151 км / ч, 11 июня — 169 км / ч. То есть, превышение скорости более чем в три раза.

Согласно полицейским реестрам, Яценко не оплатил ни одного штрафа.



Третьим рассказали о Сергее Трофимове — первом заместителе главы Офиса президента. За две первых недели работы камер чиновник нарушил пять раз, однако все свои штрафы он оплатил.