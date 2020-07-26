ДТП на Львовщине: полицейский сбил мотоциклиста и исчез с места события

Во Львовской области произошло страшное ДТП с участием сотрудника уголовного розыска региона, который сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии. Об инциденте стало известно спустя три дня. Виновника аварии и его авто нашли только 25 июля, тогда как ДТП произошло 19 числа.

В тот день майор полиции на служебном ВАЗ-2107 красного цвета ехал в направлении Стрыя. В районе села Верчаны, около 23:00, полицейский наехал на прохожего, который шел по проезжей части. После наезда он вышел из авто, посмотрел, что человек не двигается, и скрылся с места аварии. Об этом сообщил свидетель аварии, другой водитель, который и вызвал полицию. Виновника искали трое суток. Им оказался 34-летний оперативный сотрудник уголовного розыска Стрыйского отделения полиции Андрей Ю. На момент аварии он находился за рулем служебного автомобиля.

Сотрудника полиции, который стал виновником ДТП, уволили. Всю информацию о полицейском передали в ГБР. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Суду предстоит выяснить, был ли виновник аварии на момент трагедии в трезвом виде.

Потерпевший уже шесть дней находится в коме. У него тяжелая открытая черепно-мозговая травма, и за жизнь мотоциклиста борются медики. Его состояние оценивают как тяжелое.