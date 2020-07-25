Танкер Delfi в Одессе опять поднять не удалось

Подъем танкера Delfi в Одессе опять провалился: вторая попытка закончилась крахом

Попытка подъема затонувшего танкера Delfi, который лежит вблизи берега, опять потерпела фиаско. Лопнули оба троса, с помощью которых буксиры должны были поднять лежащий танкер чтобы привести его в вертикальное приложение. Об этом сообщил один из местных телеграмм-каналов.

Напомним, танкер "лег на бок" в акватории одесского пляжа "Дельфин" после того, как его штормом сорвало с якоря в порту "Южный" и принесло к пляжу. Это случилось 22 ноября прошлого года. С тех пор никто не пытался снять судно с мели и убрать с пляжа. Между тем танкер все чаще стал травить окружающие воды горючим, которое из него вытекало.

Пребывая с деловым визитом в Одессе, президент Владимир Зеленский распорядился убрать танкер с пляжа, назвав ситуацию с ним "полной импотенцией власти".

Подъем танкера Delfi в Одессе опять провалился: вторая попытка закончилась крахом

18 июля была предпринята первая попытка поднять танкер и снять его с мели. Тогда не выдержал трос одного из буксиров. Операцию пришлось прервать. В этот раз вместо капроновых тросов взяли металлические. Однако и они оба не выдержали – лопнули. То ли вес судна слишком велик, то ли точка приложения усилий была выбрана неправильно.

Очевидно после этой, второй, неудачи, бизнесмен Андрей Ставницер, который пытался поднять судно, откажется от дальнейших попыток.

Между тем, Администрация морских портов, не дожидаясь исхода операции, уже объявила тендер на подъем затонувшего судна. Стартовая цена работ – 25 миллионов гривен. При этом владелец танкера, очевидно, откажется от него.


Марченко Любов, Тудей

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