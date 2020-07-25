На украинских дорогах стало больше нарядов полиции

На украинских дорогах увеличилось количество нарядов патрульной полиции. Об этом рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По словам Клименко, до конца лета полиция будет проводить акцию «Безопасное шоссе». К ней прибегли из-за того, что на дорогах обострилась ситуация в сфере безопасности.

Так, в июле в нашей стране уже зарегистрировано около 1000 ДТП. В них 168 человек погибли, а еще 1218 людей получили травмы разной степени тяжести. Только за последние четыре дня в ДТП погибли 31 человек.

Поэтому Клименко приказал усилить меры безопасности на дорогах. Акция правоохранителей будет продолжаться до конца лета.

Правоохранители проанализируют аварийность на дорогах, определят самые оптимальные места для нарядов патрульной полиции, увеличат их количество на опасных участках трасс. На юге полицейские должны быть ближе к местам отдыха людей.