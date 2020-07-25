В Каменце-Подольском легковушка врезалась в авто скорой, пострадали 9 человек

Травмированы, в том числе, двое медиков.

Фото: hm.npu.gov.ua

В Каменце-Подольском вечером 24 июля произошло ДТП с участием машины скорой помощи, которая ехала с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, транспортируя 75-летнюю женщину.

30-летний местный житель на авто Honda Accord не предоставил скорой преимущества в движении и столкнулся с ней, сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

"В результате ДТП в общем травмировались 9 человек: водитель автомобиля «Хонда Аккорд» и трое его пассажиров, а также водитель «скорой», 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больная и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала", - добавили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: hm.npu.gov.ua
Напомним, что 25 июля в селе Семиполки Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Погиб один, ранены еще девять человек.

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