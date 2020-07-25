На Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненые

Девять пассажиров автобуса госпитализированы.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В селе Семиполки Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Авария случилась в начале 6-го утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов.

Водитель легковушки погиб на месте, пострадали, по предварительным данным, девять пассажиров автобуса. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

"По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В направлении Чернигова перекрывали две полосы движения, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

Напомним, что 23 июля авария с пассажирским автобусом произошла в Днепропетровской области. Водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. Пострадали 15 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Свободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в КиевеСвободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в Киеве
Українець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксаціїУкраїнець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксації
Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)
В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)
В Киеве водители, игнорируя ограждения, поехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе (видео)В Киеве водители, игнорируя ограждения, поехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
При лобовом столкновении в Запорожской области пострадали шесть человекПри лобовом столкновении в Запорожской области пострадали шесть человек
Авария самолета Черновицкой области - подробностиАвария самолета Черновицкой области - подробности
"Укрзализныця" начала продавать билеты на шесть поездов в курортные города"Укрзализныця" начала продавать билеты на шесть поездов в курортные города
Для преодоления последствий наводнения в Карпатах привлекли шесть вертолетов МВДДля преодоления последствий наводнения в Карпатах привлекли шесть вертолетов МВД
В Варшаве с моста упал автобус с пассажирами, есть погибшие и раненыеВ Варшаве с моста упал автобус с пассажирами, есть погибшие и раненые
Пьяный водитель совершил смертельное ДТП на Киевщине (фото)Пьяный водитель совершил смертельное ДТП на Киевщине (фото)
В Днепропетровской области в реку рухнул мост с проезжавшей по нему фурой В Днепропетровской области в реку рухнул мост с проезжавшей по нему фурой
Велопатрули возобновили работу в Белой Церкви и Броварах на КиевщинеВелопатрули возобновили работу в Белой Церкви и Броварах на Киевщине
На Киевщине за предложение взятки полицейским на пьяного водителя завели уголовное производствоНа Киевщине за предложение взятки полицейским на пьяного водителя завели уголовное производство
В Киеве произошла авария при участии 7 автомобилейВ Киеве произошла авария при участии 7 автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости