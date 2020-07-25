На Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненые

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В селе Семиполки Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Авария случилась в начале 6-го утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов.

Водитель легковушки погиб на месте, пострадали, по предварительным данным, девять пассажиров автобуса. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

"По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В направлении Чернигова перекрывали две полосы движения, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

Напомним, что 23 июля авария с пассажирским автобусом произошла в Днепропетровской области. Водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. Пострадали 15 человек.