В ЕС будут летать только в масках

Также чаще будут дезинфицировать самолеты.

Министерства транспорта стран Европейского Союза договорились перевозить пассажиров только в масках, если пассажир старше 6 лет.

Об этом заявил немецкий министр транспорта Андреас Шойер, сообщают

"Украинские новости" со ссылкой на французское издание SudInfo.

Такое требование было главным при разработке соглашения о санитарных мерах, применяемых к самолетам. Среди других мер договорились чаще дезинфицировать самолеты, лучше информировать пассажиров и заботиться о соблюдении социальной дистанции, если придется стоять в очереди.

Большинство авиакомпаний уже обязывают пассажиров носить маски при посадке в самолет и на борту самолета, но дети часто освобождаются от этого требования.

Кроме того, маски необходимо носить в аэропорту.

Напомним, украинская

авиакомпания SkyUp отложила ранее анонсированное возобновление полетов в девять стран, а также отменила часть запланированных на лето рейсов.