В ЕС будут летать только в масках
Также чаще будут дезинфицировать самолеты.
Министерства транспорта стран Европейского Союза договорились перевозить пассажиров только в масках, если пассажир старше 6 лет.
Об этом заявил немецкий министр транспорта Андреас Шойер, сообщают
"Украинские новости" со ссылкой на французское издание SudInfo.
Такое требование было главным при разработке соглашения о санитарных мерах, применяемых к самолетам. Среди других мер договорились чаще дезинфицировать самолеты, лучше информировать пассажиров и заботиться о соблюдении социальной дистанции, если придется стоять в очереди.
Большинство авиакомпаний уже обязывают пассажиров носить маски при посадке в самолет и на борту самолета, но дети часто освобождаются от этого требования.
Кроме того, маски необходимо носить в аэропорту.
Напомним, украинская
авиакомпания SkyUp отложила ранее анонсированное возобновление полетов в девять стран, а также отменила часть запланированных на лето рейсов.
Такое решение было принято потому, что ЕС оставляет границы закрытыми для украинских туристов.