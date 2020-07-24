МАУ отменила часть августовских рейсов. Список

Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины. В связи с этим компания Международные авиалинии Украины (МАУ) сократила полетную программу на август, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Фото: delo.ua

Какие рейсы отменят

До 15 августа МАУ полностью отменяет рейсы по направлениям:

Ларнака

Берлин

Тбилиси

Прага

Вена

Куда можно полететь

Киев — Амстердам

Киев — Лондон

Киев — Париж

Киев — Торонто

Киев — Ницца

Киев — Афины

Киев — Дубай

Киев — Стамбул

Одесса — Стамбул

Киев — Вильнюс

Киев — Тель-Авив

Одесса — Тель Авив

Киев — Рим

Киев — Милан

Киев — Неаполь

Киев — Франкфурт

Киев — Мюнхен

Киев — Баку

Киев — Ереван

Киев — Мадрид

Киев — Барселона.

Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов.