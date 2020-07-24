МАУ отменила часть августовских рейсов. Список

Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины. В связи с этим компания Международные авиалинии Украины (МАУ) сократила полетную программу на август, сообщает пресс-служба авиакомпании.

МАУ отменила часть августовских рейсов. Список
Фото: delo.ua

Какие рейсы отменят

До 15 августа МАУ полностью отменяет рейсы по направлениям:

  • Ларнака
  • Берлин
  • Тбилиси
  • Прага
  • Вена

Куда можно полететь

  • Киев — Амстердам
  • Киев — Лондон
  • Киев — Париж
  • Киев — Торонто
  • Киев — Ницца
  • Киев — Афины
  • Киев — Дубай
  • Киев — Стамбул
  • Одесса — Стамбул
  • Киев — Вильнюс
  • Киев — Тель-Авив
  • Одесса — Тель Авив
  • Киев — Рим
  • Киев — Милан
  • Киев — Неаполь
  • Киев — Франкфурт
  • Киев — Мюнхен
  • Киев — Баку
  • Киев — Ереван
  • Киев — Мадрид
  • Киев — Барселона.

Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов.

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