2020-07-24
МАУ отменила часть августовских рейсов. Список
Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины. В связи с этим компания Международные авиалинии Украины (МАУ) сократила полетную программу на август, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Фото: delo.ua
Какие рейсы отменят
До 15 августа МАУ полностью отменяет рейсы по направлениям:
- Ларнака
- Берлин
- Тбилиси
- Прага
- Вена
Куда можно полететь
- Киев — Амстердам
- Киев — Лондон
- Киев — Париж
- Киев — Торонто
- Киев — Ницца
- Киев — Афины
- Киев — Дубай
- Киев — Стамбул
- Одесса — Стамбул
- Киев — Вильнюс
- Киев — Тель-Авив
- Одесса — Тель Авив
- Киев — Рим
- Киев — Милан
- Киев — Неаполь
- Киев — Франкфурт
- Киев — Мюнхен
- Киев — Баку
- Киев — Ереван
- Киев — Мадрид
- Киев — Барселона.
Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов.