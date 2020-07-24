"Укрзализныця" до 1 августа обещает восстановить курсирование 46 пригородных поездов на Львовской железной дороге

С 24 июля восстанавливают курсирование 11 пригородных поездов.

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование 46 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги.

Пресс-служба компании сообщает, что первые из них отправятся в рейсы уже 24 июля, остальные - на следующей неделе.

Так, с 24 июля восстанавливают курсирование 11 пригородных поездов:

№6109 Львов - Мостиска-2 09:00-11:03;

№6112 Мостиска-2 - Львов 16:42-19:05;

№6437 Коломыя - Ивано-Франковск 21:05-23:00;

№6452 Коломыя - Залещики 08:30-11:38;

№6451 Залещики - Коломыя 12:39-15:38;

№6441 Коломыя - Рахов 09:05-13:22;

№6442 Рахов - Коломыя 14:22-18:18;

№6092 Львов - Здолбунов 10:08-14:31;

№6093 Здолбунов - Львов 09:30-13:19;

№6204 Тернополь - Подволочиск 09:19-10:35;

№6207 Подволочиск - Тернополь 18:19-19:33.

"Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений, железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" напомнили, что назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как мы сообщали, 23 июля "Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах.