"Укрзализныця" до 1 августа обещает восстановить курсирование 46 пригородных поездов на Львовской железной дороге
С 24 июля восстанавливают курсирование 11 пригородных поездов.
"Укрзализныця" восстанавливает курсирование 46 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги.
Пресс-служба компании сообщает, что первые из них отправятся в рейсы уже 24 июля, остальные - на следующей неделе.
Так, с 24 июля восстанавливают курсирование 11 пригородных поездов:
№6109 Львов - Мостиска-2 09:00-11:03;
№6112 Мостиска-2 - Львов 16:42-19:05;
№6437 Коломыя - Ивано-Франковск 21:05-23:00;
№6452 Коломыя - Залещики 08:30-11:38;
№6451 Залещики - Коломыя 12:39-15:38;
№6441 Коломыя - Рахов 09:05-13:22;
№6442 Рахов - Коломыя 14:22-18:18;
№6092 Львов - Здолбунов 10:08-14:31;
№6093 Здолбунов - Львов 09:30-13:19;
№6204 Тернополь - Подволочиск 09:19-10:35;
№6207 Подволочиск - Тернополь 18:19-19:33.
"Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений, железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" напомнили, что назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как мы сообщали, 23 июля "Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах.