Из-за большого количества ДТП Нацполиция начинает операцию "Безопасное шоссе"

В течение июля этого года на украинских дорогах произошло более 1 тыс. аварий.

Из-за роста количества дорожно-транспортных происшествий в Украине стартовала профилактическая отработка автодорог "Безопасное шоссе".

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отработка продлится до конца лета. К ее проведению будут привлечены подразделения блока превентивной деятельности. Целью отработки является повышение безопасности участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в течение июля этого года на украинских дорогах произошло более 1 тыс. ДТП, в которых пострадали люди.1218 человек получили травмы, еще 168 граждан - погибли. Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.

"Следовательно, учитывая обострение ситуации на автомобильных дорогах, руководством Национальной полиции было принято решение о проведении профилактической отработки", - отметили в полиции

По словам Клименко, особое внимание полицейские будут уделять профилактике правонарушений, которые могут привести к ДТП. Наряды полиции будут ориентированы на выявление серьезных нарушений Правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами и велосипедистами.

Фото: npu.gov.ua

В частности, речь идет о выявлении фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, выезда на полосу встречного движения, нарушение водителями скоростного режима. Также правоохранители будут обращать внимание на соблюдение участниками дорожного движения правил обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов, пользования ремнями безопасности или шлемами, перевозки пассажиров, в частности - детей.

Напомним, 23 июля на Днепропетровщине перевернулся автобус с пассажирами, 15 человек пострадали. Также в этот день во время столкновения с грузовиком в Винницкой области погибли четверо пассажиров легковушки.

В Одесской области после двух смертельных ДТП 18 июля, жертвами которых стали восемь человек, ввели круглосуточное патрулирование.