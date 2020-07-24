МИД: Расшифровка "черных ящиков" подтвердила незаконное вмешательство в сбитый в Иране самолет МАУ

Украинская сторона ожидает представителей Ирана на следующей неделе.

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет.

Соответствующее сообщение в Twitter разместил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

"Благодарен всем партнерам, которые успешно помогли приблизить этот момент. Черные ящики PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе ", - сообщил он.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6 — Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

Вчера Енин сообщил, что во Франции завершили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года над Тегераном самолета МАУ.

21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона не принимает аргумент о человеческой ошибке, которую в качестве причины сбития самолета называл Иран . Он также перечислил требования к Ирану.

18 июля во Францию прибыли черные ящики сбитого украинского самолета МАУ. Генеральный директор по правовым и международным вопросам Национальной авиационной организации Ирана Мохаммад Шараф объяснил более полугодовую задержку с отправкой "черных ящиков" сбитого самолета МАУ влиянием коронавируса.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев , разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту - 176 граждан шести стран. Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит иранской стороной "нечаянно". По заключению НAO, смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего "Боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", которая привела к катастрофе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на это, что Украина пока не может согласиться с тем, что самолет МАУ в Иране был сбит в результате человеческой ошибки. Страна требует всестороннего и беспристрастного расследования происшествия, результаты которого должны установить точную причину трагедии.