На Донетчине подросток убил таксиста и продал его автомобиль

В дороге между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за оплаты за проезд.

Полиция раскрыла убийство таксиста в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

За помощью к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что несколько дней назад исчез ее муж, который работает таксистом. По словам заявительницы, он поехал на вызов и не вернулся. В результате следственно-оперативных действий оперуполномоченные Мангуша установили обстоятельства исчезновения мужчины, а впоследствии - и причины его гибели.

Как выяснилось, на днях 53-летний водитель такси отправился в один из поселков соседней области за пассажиром - жителем Волновахского района, 2003 года рождения. Его личность полицейские установили по номеру телефона, с которого был осуществлен вызов.

В ходе опроса пассажир признался, что в дороге между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты за проезд. Во время ссоры заказчик трижды ударил мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. Тело таксиста парень спрятал в камышах возле дороги в районе с. Ольгинка, а его автомобиль в тот же день продал своим знакомым.

Фото: dn.npu.gov.ua

На месте преступления полицейские обнаружили тело погибшего. Его автомобиль был изъят у новых владельцев.

Подозреваемый задержан на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время продолжается досудебное расследование.