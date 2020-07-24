В поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.

"Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах. Также компания начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Сообщается, что во время путешествия скоростными поездами Интерсити + и Интерсити пассажиры могут приобрести не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, которые предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева.

"При этом пассажиры должны соблюдать следующие правила: безопасная дистанция и пребывание в вагоне-буфете не более двух человек. Разносная торговля с мобильной тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются", - отмечают в компании.

В поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.

Отмечается, что реализация продуктов питания в пассажирских поездах стало возможным благодаря постановлению Министерства здравоохранения №39 от 03.07.2020 "О внесении изменений во Временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при организации железнодорожных перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19) ".

Ранее продажа еды в поездах была запрещена из-за противоэпидемических мер.

Ранее в "Укрзализныце" заявили о готовности возобновить полноценное пассажирское сообщение в августе.