Tesla строит новый завод в Техасе
Компания заявила о четвертом подряд прибыльном квартале.
Компания Tesla откроет новый сборочный завод в районе города Остин, штат Техас (США). Об этом сообщил глава компании Маск, пишет "Укринформ" со ссылкой на AP.
По его словам, на новом заводе будут производить Cybertruck, а также внедорожник Model Y.
Tesla заявила о четвертом подряд прибыльном квартале - во втором квартале 2020 года автоконцерн получил прибыль в размере $104 млн.
Ранее Маск сообщил о планах перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в другой штат - Техас или Неваду.
Напомним, в начале января американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, глава компаний Tesla і SpaceX Илон Маск открыл новый завод электромобилей Tesla в Шанхае. В марте прошлого года Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 млн для строительства завода в Шанхае.