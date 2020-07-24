Tesla строит новый завод в Техасе

Компания заявила о четвертом подряд прибыльном квартале.

Tesla строит новый завод в Техасе

Компания Tesla откроет новый сборочный завод в районе города Остин, штат Техас (США). Об этом сообщил глава компании Маск, пишет "Укринформ" со ссылкой на AP.

По его словам, на новом заводе будут производить Cybertruck, а также внедорожник Model Y.

Tesla заявила о четвертом подряд прибыльном квартале - во втором квартале 2020 года автоконцерн получил прибыль в размере $104 млн.

Ранее Маск сообщил о планах перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в другой штат - Техас или Неваду.

Напомним, в начале января американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, глава компаний Tesla і SpaceX Илон Маск открыл новый завод электромобилей Tesla в Шанхае. В марте прошлого года Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 млн для строительства завода в Шанхае.

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