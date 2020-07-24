Tesla строит новый завод в Техасе

Компания заявила о четвертом подряд прибыльном квартале.

Компания Tesla откроет новый сборочный завод в районе города Остин, штат Техас (США). Об этом сообщил глава компании Маск, пишет "Укринформ" со ссылкой на AP.

По его словам, на новом заводе будут производить Cybertruck, а также внедорожник Model Y.

Tesla заявила о четвертом подряд прибыльном квартале - во втором квартале 2020 года автоконцерн получил прибыль в размере $104 млн.

Ранее Маск сообщил о планах перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в другой штат - Техас или Неваду.