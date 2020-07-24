Автобусный лоукостер FlixBus запускает два международных рейса из Украины

Речь идет о новых рейсах Киев - Краков - Прага и Киев - Вильнюс.

Автобусный лоукостер FlixBus запускает два новых международные рейса из Украины: Киев - Краков - Прага и Киев - Вильнюс.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Пресс-службу перевозчика.

Так, линия Киев - Вильнюс отправляется ежедневно из Киева в 19:20 и прибывает в аэропорт Вильнюса в 8:40, а затем на автовокзал в 9:05. Из Вильнюса отправление в 21:30, далее заезд в аэропорт литовской столицы, и прибытие в Киев в 11:50 следующего дня. Перевозчиком выступает литовская компания Ollex. Маршрут линии Киев - Чернигов - Вильнюс.

В свою очередь, рейс Киев - Прага отправляется из Киева четыре раза в неделю в 17:00, в 7:30 прибывает в Краков и в 16:30 - в Прагу. Назад автобус отправляется пять раз в неделю в 20:00 из Праги, с прибытием в Киев в 19:30 следующего дня.

Маршрут линии: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Краков - Катовице - Оломоуц - Брно - Прага. Автобусным партнером FlixBus на этой линии стал украинский перевозчик TransTempo.

Автобусы обеих линий сохранили брендирование компаний-перевозчиков, с зелеными наклейками на борту "In cooperation with FlixBus".

Также отмечается, что в связи с пандемией коронавируса FlixBus внедрил новые стандарты безопасности и гигиены. В частности, в автобусе необходимо носить защитную маску, прикрывая нос и рот. После каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов. Компания напоминает также о необходимости тщательно проверять правила въезда в страну, в которую планируется поездка.

Напомним, 7 июля FlixBus объявил о запуске внутренних рейсов в Украине.

В июне прошлого года FlixBus анонсировал рейсы из Киева , Одессы, Харькова и Львова в ряд стран ЕС .

FlixBus Ukraine была основана в начале июня 2019 года. Перевозчик FlixBus представлен в 29 странах мира. Компания предоставляет технологии и стандарты перевозки, при этом сама не владеет автобусами. Она управляет парком автобусов компаний-партнеров, маркетингом, управлением трафиком, оформлением лицензий, планированием сети. В Украине с FlixBus сотрудничает компания EuroClub.