Автобусный лоукостер FlixBus запускает два международных рейса из Украины

Речь идет о новых рейсах Киев - Краков - Прага и Киев - Вильнюс.

Автобусный лоукостер FlixBus запускает два международных рейса из Украины
Фото: flixbus.com

Автобусный лоукостер FlixBus запускает два новых международные рейса из Украины: Киев - Краков - Прага и Киев - Вильнюс.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Пресс-службу перевозчика.

Так, линия Киев - Вильнюс отправляется ежедневно из Киева в 19:20 и прибывает в аэропорт Вильнюса в 8:40, а затем на автовокзал в 9:05. Из Вильнюса отправление в 21:30, далее заезд в аэропорт литовской столицы, и прибытие в Киев в 11:50 следующего дня. Перевозчиком выступает литовская компания Ollex. Маршрут линии Киев - Чернигов - Вильнюс.

В свою очередь, рейс Киев - Прага отправляется из Киева четыре раза в неделю в 17:00, в 7:30 прибывает в Краков и в 16:30 - в Прагу. Назад автобус отправляется пять раз в неделю в 20:00 из Праги, с прибытием в Киев в 19:30 следующего дня.

Маршрут линии: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Краков - Катовице - Оломоуц - Брно - Прага. Автобусным партнером FlixBus на этой линии стал украинский перевозчик TransTempo.

Автобусы обеих линий сохранили брендирование компаний-перевозчиков, с зелеными наклейками на борту "In cooperation with FlixBus".

Также отмечается, что в связи с пандемией коронавируса FlixBus внедрил новые стандарты безопасности и гигиены. В частности, в автобусе необходимо носить защитную маску, прикрывая нос и рот. После каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов. Компания напоминает также о необходимости тщательно проверять правила въезда в страну, в которую планируется поездка.

Напомним, 7 июля FlixBus объявил о запуске внутренних рейсов в Украине.

В июне прошлого года FlixBus анонсировал рейсы из Киева, Одессы, Харькова и Львова в ряд стран ЕС.

FlixBus Ukraine была основана в начале июня 2019 года. Перевозчик FlixBus представлен в 29 странах мира. Компания предоставляет технологии и стандарты перевозки, при этом сама не владеет автобусами. Она управляет парком автобусов компаний-партнеров, маркетингом, управлением трафиком, оформлением лицензий, планированием сети. В Украине с FlixBus сотрудничает компания EuroClub.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Українець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксаціїУкраїнець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксації
Свободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в КиевеСвободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в Киеве
Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)
В Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркетВ Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркет
В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и Аваков возвращают «гаишников в кустах» на дорогах УкраиныЗеленский и Аваков возвращают «гаишников в кустах» на дорогах Украины
МАУ ограничила провоз ручной клади на некоторых рейсахМАУ ограничила провоз ручной клади на некоторых рейсах
SkyUp сократил программу летней навигации из УкраиныSkyUp сократил программу летней навигации из Украины
Каждый авиапассажир будет платить за вылет из УкраиныКаждый авиапассажир будет платить за вылет из Украины
Естонія заборонила лоукостеру Wizz Air здійснювати польоти між Таллінном і КиєвомЕстонія заборонила лоукостеру Wizz Air здійснювати польоти між Таллінном і Києвом
Toyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе CorollaToyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе Corolla
Toyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе CorollaToyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе Corolla
"Укрзализныця" временно отменила семь пригородных поездов из-за наводнения на западе Украины"Укрзализныця" временно отменила семь пригородных поездов из-за наводнения на западе Украины
Грузовые перевозки по рекам Украины выросли на 10%Грузовые перевозки по рекам Украины выросли на 10%
Сервис доставки еды Menu Group уходит из Украины вслед за Uber EatsСервис доставки еды Menu Group уходит из Украины вслед за Uber Eats
Последние новости
Подгружаем последние новости