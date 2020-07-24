В Україні випустили новий 19-місний автобус

Компанія АМАКО, що є офіційний дилером IVECO в Україні, в співробітництві з підприємством АВТО-ОРАНТИ розробили нову модель автобуса на 19 пасажирських місць.

Про це інформує пресслужба компанії.

Даний автобус базується на спеціальному, адаптованому під автобус шасі IVECO Daily 50C15 CV/P, яке комплектується з заводу наступними опціями:

автобусні двері в повний зріст з електричним приводом відомої італійської фірми ВСЕ. Дані двері забезпечують комфортну посадку / висадку пасажирів завдяки низько розташованій першій сходинці. Також механізм даних дверей обладнано системою безпеки:

– двері відчиняються лише при умові активованого ручного гальма;

– при початку руху, якщо двері відчинено – вони автоматично зачиняються;

зона вхідних дверей обладнана високим внутрішнім дахом, що знову ж таки забезпечує комфортну посадку / висадку пасажирів;

задня пневмо-ресорна підвіска на двох балонах, які забезпечують максимальний допустимий комфорт при русі дорогами України;

збільшений до 100 літрів паливний бак, який дозволяє збільшити автономність автобуса до 800 кілометрів пробігу;

подушка безпеки водія, як елемент активної безпеки.

Дане шасі IVECO Daily 50C15 CV/P, як і всі інші шасі автомобілів IVECO Daily має ряд переваг, таких як:

надійний 3-х літровий дизельний двигун, на 146 кінських сил та крутним моментом 350 Нм;

суцільна рама зі стального швелера завтовшки 4 мм; відповідно всі коливання та вібрації від дорожнього покриття приймає на себе рама, а не суцільно-металевий фургон, у зв’язку з чим ресурс суцільно-металевого фургону подовжується в декілька разів.

Пасажирський салон автобусу укомплектовано комфортними сидіннями з функцією нахилу спинки, підлокітниками та трьохточковими ременями безпеки.

Автобус обладнано одним аварійно-вентиляційним люком та полицями, на які можливо розмістити ручну поклажу. Більш габаритні речі можливо розмістити в багажному відділенні в задньому звисі автобуса, доступ до якого забезпечується завдяки двом дверям, які відчиняються на 270 градусів.

Полиці та підлога автобусу обладнані освітленням, як денним (білого кольору) так і нічним (синього кольору). Температурний комфорт пасажирів досягається завдяки кондиціонеру на 9 кВт та автономному опалювачу салону на 4 кВт.

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