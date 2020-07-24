Венчурные инвесторы вложили десятки миллионов долларов в стартапы по производству электровелосипедов

С 2020 по 2023 год в мире продадут более 130 млн электровелосипедов. Венчурные инвесторы делают ставки на новый вид транспорта, поскольку уверены, что на фоне коронавируса передвижение по городу сильно изменится. Об этом говорится в оценке Deloitte.

Венчурные инвесторы вложили десятки миллионов долларов в стартапы по производству электровелосипедов

Стартапы Cowboy, Dance и VanMoof привлекли несколько млн долларов.

Cowboy

Брюссельский стартап по производству электронных велосипедов привлек $27 млн в ходе раунда финансирования серии B, пишет CNBC. Пул инвесторов возглавил фонд ранних стадий Exor Seeds. Велосипеды компании стоят по €2290, они связаны с приложением, где можно разблокировать транспорт, а также в режиме реального времени следить за скоростью, состоянием аккумулятора и маршрутом.

В раунде участвовал Index Ventures, который поддерживал Facebook, Robinhood и Citymapper. Партнер фонда Мартин Миньо сказал, что электровелосипеды даже популярнее обычных в некоторых странах.

«Поскольку города, особенно в центрах, отказываются от автомобилей, я ожидаю, что всё больше людей полюбят электронные велосипеды и осознают, насколько они идеальны для передвижения по городу», — добавил он.

Dance

Берлинский сервис по аренде электровелосипедов Dance привлек $5,1 млн от группы инвесторов во главе с венчурным фондом BlueYard. Стартап основали создатели музыкального стриминга SoundCloud.

Подписка стоит 59 евро в месяц, она дает пользователям доступ к велосипеду в течение 24 часов после регистрации в приложении. Компания обещает немедленно и бесплатно заменить велосипед, если его украдут или потеряют. Dance запустился недавно, расширяться за пределы Берлина стартап начнет не ранее чем через несколько месяцев.

VanMoof

В мае лондонский венчурный фонд Balderton Capital вложил €12,5 млн в амстердамский стартап VanMoof. Велосипеды компании продаются в Амстердаме, Париже, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Тайбэе и Токио. Транспорт оснащён противоугонной системой.

Местонахождение велосипеда можно отследить в приложении, и если транспорт потерян, «охотники за велосипедами» VanMoof отправляются его искать.

Компания продала более 120 тыс. электровелосипедов, которые производятся либо в Нидерландах, либо на Тайване. Две последние модели (S3 и X3) стоят $2170.

Ampler Bikes

В сентябре 2019 года таллинский стартап Ampler Bikes собрал €2,47 млн через краудфандинг. Деньги поступили от 1241 человека из 29 разных стран.

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