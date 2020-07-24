Венчурные инвесторы вложили десятки миллионов долларов в стартапы по производству электровелосипедов
С 2020 по 2023 год в мире продадут более 130 млн электровелосипедов. Венчурные инвесторы делают ставки на новый вид транспорта, поскольку уверены, что на фоне коронавируса передвижение по городу сильно изменится. Об этом говорится в оценке Deloitte.
Стартапы Cowboy, Dance и VanMoof привлекли несколько млн долларов.
Cowboy
Брюссельский стартап по производству электронных велосипедов привлек $27 млн в ходе раунда финансирования серии B,
В раунде участвовал Index Ventures, который поддерживал Facebook, Robinhood и Citymapper. Партнер фонда Мартин Миньо сказал, что электровелосипеды даже популярнее обычных в некоторых странах.
«Поскольку города, особенно в центрах, отказываются от автомобилей, я ожидаю, что всё больше людей полюбят электронные велосипеды и осознают, насколько они идеальны для передвижения по городу», — добавил он.
Dance
Берлинский сервис по аренде электровелосипедов Dance привлек $5,1 млн от группы инвесторов во главе с венчурным фондом BlueYard. Стартап основали создатели музыкального стриминга SoundCloud.
Подписка стоит 59 евро в месяц, она дает пользователям доступ к велосипеду в течение 24 часов после регистрации в приложении. Компания обещает немедленно и бесплатно заменить велосипед, если его украдут или потеряют. Dance запустился недавно, расширяться за пределы Берлина стартап начнет не ранее чем через несколько месяцев.
VanMoof
В мае лондонский венчурный фонд Balderton Capital вложил €12,5 млн в амстердамский стартап VanMoof. Велосипеды компании продаются в Амстердаме, Париже, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Тайбэе и Токио. Транспорт оснащён противоугонной системой.
Местонахождение велосипеда можно отследить в приложении, и если транспорт потерян, «охотники за велосипедами» VanMoof отправляются его искать.
Компания продала более 120 тыс. электровелосипедов, которые производятся либо в Нидерландах, либо на Тайване. Две последние модели (S3 и X3) стоят $2170.
Ampler Bikes
В сентябре 2019 года таллинский стартап Ampler Bikes собрал €2,47 млн через краудфандинг. Деньги поступили от 1241 человека из 29 разных стран.