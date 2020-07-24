Tesla обвинила конкурирующий стартап в охоте на её секреты и сотрудников

Tesla подала в суд на стартап по производству электромобилей Rivian в связи с предполагаемой кражей коммерческих секретов с помощью переманивания её сотрудников.

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В судебных документах, поданных на этой неделе и опубликованных ресурсом Electrek, Tesla утверждает, что Rivian завербовал её сотрудников с целью кражи коммерческой тайны. В иске Tesla признаёт, что простая вербовка её работников стартапом была бы «законным конкурентным поведением», если бы это не было «тревожным сигналом».

«Rivian проинструктировал одного недавно покинувшего Tesla сотрудника о типах конфиденциальной информации Tesla, в которой нуждается Rivian», — утверждает Tesla в иске. Компания сообщила о том, что трое других сотрудников, переходя в Rivian, прихватили с собой «очень ценную конфиденциальную информацию». В иске также отмечается, что более десятка принятых на работу Rivian работников являются бывшими сотрудниками Tesla и «таким образом знакомы с видами информации, к которой имеют доступ сотрудники Tesla».

В иске Tesla также назвала четырёх обвиняемых, которые раньше у неё работали. Двое из них, Тами Паскаль (Tami Pascale) и Ким Вонг (Kim Wong), до недавнего времени были рекрутёрами в Tesla. Автопроизводитель утверждает, что перед уходом они скачали критически важные документы о массовом наборе персонала для производства и продаж, а также важные документы с описанием шкалы заработной платы.

В своем заявлении представитель Rivian назвал обвинения Tesla «необоснованными». «Мы требуем от всех сотрудников, присоединившихся к Rivian, подтвердить, что они не занимались и не будут заниматься приобщением интеллектуальной собственности бывших работодателей к системам Rivian. Утверждения этого иска являются необоснованными и противоречат культуре, духу и корпоративной политике Rivian», — сообщил представитель стартапа.



