Tesla отчиталась о прибыли, выполнив одно из условий для включения в S&P 500

Tesla Inc отчиталась о прибыли за второй квартал, так как сокращение расходов и сильные продажи помогли компенсировать последствия закрытия заводов из-за пандемии. Об этом пишет Reuters.

Tesla отчиталась о прибыли, выполнив одно из условий для включения в S&P 500

Производитель электромобилей в результате преодолел одно из препятствий на пути к возможному включению акций в индекс S&P 500. Бумаги компании подорожали на 4,4% на торгах после закрытия официальной сессии.

Tesla сообщила, что чистая прибыль в апреле-июне составила $104 миллиона, или $0,50 на акцию. Компания отчиталась о прибыли четвертый квартал подряд — одно из условий для рассмотрения вопроса о включении ее акций в S&P 500.

Глава компании Илон Маск во время конференц-звонка в среду сказал, что Tesla сосредоточится на росте, а не на прибыли, а также на том, чтобы сделать свои автомобили более доступными.

«Больше всего меня сейчас беспокоит то, что наши автомобили недостаточно доступны по цене, мы должны это исправить», — сказал Маск во время конференц-звонка.

«Я думаю, что мы просто хотим быть немного прибыльными и максимизировать рост и сделать автомобили как можно более доступными».

Tesla подтвердила целевой показатель поставки как минимум полумиллиона автомобилей к концу 2020 года, несмотря на перебои в производстве, в том числе закрытие калифорнийского завода почти на шесть недель отчетного квартала. Во втором квартале компания поставила более 90.000 автомобилей, превзойдя ожидания аналитиков.

Выручка во втором квартале упала до $6,04 миллиарда с $6,35 миллиарда годом ранее, но превзошла ожидания аналитиков в $5,37 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv.

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