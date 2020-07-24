Четверо пассажиров легковушки погибли во время столкновения с грузовиком в Винницкой области

Фото: vn.npu.gov.ua

Сегодня в 5:30 на автодороге М-12 вблизи села Лукашовка Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Предварительно установлено, что в салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось семь человек. Четверо пассажиров легкового автомобиля погибли. Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковой машины получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после столкновения грузовик выехал за пределы дороги и перевернулся.

Фото: vn.npu.gov.ua

Обстоятельства и причины ДТП выясняют в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 10 лет лишения свободы.

Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, что за полгода в Украине произошло 1209 ДТП с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году.