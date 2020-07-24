В Македонии нашли уникальную «Таврию» с кузовом ландо

В Македонии нашли уникальный украинский автомобиль ЗАЗ-11025 «Таврия» с открытым кузовом. В конце 1980-х годов построили всего три таких машины.

У трехдверного хэтчбека ЗАЗ-1102 срезали заднюю часть крыши. В результате он превратился почти в кабриолет.

В конце 1980-х годов три экспериментальные «Таврии» с кузовом ландо отправили на тесты в Грецию. Почему именно в Грецию? Потому, что эту модель планировали продавать в странах Южной Европы. Однако, по каким-то причинам это так и не произошло.

Одна из таких «Таврий» оказалась в Македонии. Потом ее продали в Эстонию. Автомобиль практически новый. Пробег составляет всего 375 километров. Но, тем не менее, восстановительные работы ему все-таки нужны.

Судьба остальных двух автомобилей «Таврия» с открытым кузовом неизвестно. Их следы давно потерялись.