МВД установит еще 300 камер автофиксации нарушений ПДД

До конца 2020 года на украинских дорогах установят 300 камер автофиксации нарушений ПДД. Об этом рассказал замминистра МВД Антон Геращенко.

По словам Геращенко, полиция уже занимается покупкой новых камер автофиксации. Их установят в тех местах трасс, где чаще всего происходят ДТП.

Геращенко отметил, что с момента начала работы камер автофиксации нарушений ПДД количество случаев превышений скорости снизилось в 5 раз. При этом в казну государства поступило 52 млн. гривен. Это результат работы всего 50 камер.

Деньги, которые платят нарушители скоростного режима, направят на улучшение дорожной инфраструктуры. Возможно, именно на них и купят новые камеры автофиксации.

Антон Геращенко обратил внимание на то, что если на украинских дорогах будет 1 000 камер автофиксации нарушений ПДД, то бюджет Украины ежемесячно будет пополняться на 1 млрд. гривен.