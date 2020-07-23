100 км за 5,7 секунд. Maserati представила свой первый электрифицированный автомобиль (фото, видео)

Итальянский производитель эксклюзивных автомобилей спортивного и бизнес-класса Maserati представил свой первый электрифицированный автомобиль – Ghibli Hybrid. Об этом сообщает HEvCars.

100 км за 5,7 секунд. Maserati представила свой первый электрифицированный автомобиль (фото, видео)
Фото: hevcars.com.ua

Что известно о новинке

Новый автомобиль является одним из самых амбициозных проектов для Maserati, который после анонса нового двигателя для спортивного автомобиля MC20 теперь еще на один шаг ближе к новой эре бренда.

Появление нового гибрида Ghibli расширяет ассортимент Maserati, который теперь стал еще более конкурентоспособным и отвечает требованиям рынка.

«Начинка» авто

Мягкая гибридная трансмиссия Maserati Ghibli сочетает в себе турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания и 48V генератор с небольшой батареей, установленной сзади, что также дает преимущества в плане улучшения распределения веса.

В совокупности силовая установка вырабатывает 330 к.с. и 450 Н?м крутящего момента, что позволит разогнать гибрид Ghibli от 0 до 100 км / ч за 5,7 секунды и достичь максимальной скорости 255 км/час.

Новый гибрид автопроизводителя будет иметь присущий для всех моделей Maserati звук, благодаря оптимизированному выхлопу, который включает в себя специально разработанные резонаторы.

Планы компании

Ghibli является первым шагом в направлении компании, который приведет к электрификации всех новых моделей Maserati. Первыми полностью электрическими автомобилями бренда станут новые GranTurismo и GranCabrio, запланированные на 2021 год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Українець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксаціїУкраїнець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксації
Свободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в КиевеСвободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в Киеве
С 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видеоС 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видео
Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)
В Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркетВ Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркет
Блок рекламы


Похожие новости
Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)
В Днепре на ходу загорелся автомобиль с ГБОВ Днепре на ходу загорелся автомобиль с ГБО
ДТП в Вишневом: женщина во дворе дома сбила ребенка и въехала в автомобильДТП в Вишневом: женщина во дворе дома сбила ребенка и въехала в автомобиль
В Киеве водители, игнорируя ограждения, поехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе (видео)В Киеве водители, игнорируя ограждения, поехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе (видео)
В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)
Что произойдет с шинами, если автомобиль надолго оставить в лужеЧто произойдет с шинами, если автомобиль надолго оставить в луже
Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)
В Киеве пожар с припаркованного автомобиля перекинулся еще на три машины (фото)В Киеве пожар с припаркованного автомобиля перекинулся еще на три машины (фото)
В Вишневом водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе (видео)В Вишневом водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе (видео)
В Киеве за сутки сгорело три автомобиля (фото)В Киеве за сутки сгорело три автомобиля (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости