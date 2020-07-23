100 км за 5,7 секунд. Maserati представила свой первый электрифицированный автомобиль (фото, видео)

Итальянский производитель эксклюзивных автомобилей спортивного и бизнес-класса Maserati представил свой первый электрифицированный автомобиль – Ghibli Hybrid. Об этом сообщает HEvCars.

Фото: hevcars.com.ua

Что известно о новинке

Новый автомобиль является одним из самых амбициозных проектов для Maserati, который после анонса нового двигателя для спортивного автомобиля MC20 теперь еще на один шаг ближе к новой эре бренда.

Появление нового гибрида Ghibli расширяет ассортимент Maserati, который теперь стал еще более конкурентоспособным и отвечает требованиям рынка.

«Начинка» авто

Мягкая гибридная трансмиссия Maserati Ghibli сочетает в себе турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания и 48V генератор с небольшой батареей, установленной сзади, что также дает преимущества в плане улучшения распределения веса.

В совокупности силовая установка вырабатывает 330 к.с. и 450 Н?м крутящего момента, что позволит разогнать гибрид Ghibli от 0 до 100 км / ч за 5,7 секунды и достичь максимальной скорости 255 км/час.

Новый гибрид автопроизводителя будет иметь присущий для всех моделей Maserati звук, благодаря оптимизированному выхлопу, который включает в себя специально разработанные резонаторы.

Планы компании

Ghibli является первым шагом в направлении компании, который приведет к электрификации всех новых моделей Maserati. Первыми полностью электрическими автомобилями бренда станут новые GranTurismo и GranCabrio, запланированные на 2021 год.