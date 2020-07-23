Что произойдет с автомобилем, если тормозить “ручником“?

Некоторые водители при отказе тормозной системы используют стояночный тормоз. Они советуют так поступать и другим автомобилистам. Но такой способ торможения может привести к непредсказуемым последствиям…

Стояночный тормоз – это рычаг, который посредством троса управляет задними тормозными колодками. Как следует из названия, он предназначен для того, чтобы удерживать автомобиль на месте во время стоянки на уклоне. В Украине запрещается использовать легковые автомобили, если стояночная тормозная система при отключенном от трансмиссии двигателе не обеспечивает неподвижное состояние на уклоне не менее чем 23%.

Если для торможения использовать «ручник», то автомобиль может сильно занести в сторону. Это произойдет в том случае, когда колодки новые, а натяжка троса правильная. Слабые колодки и трос нагреют тормозной диск, больше ничего.

Кроме того, на стояночный тормоз в экстремальной ситуации не нужно надеяться еще из-за того, что он может просто не работать. «Болезни» «ручника» связанны с износом (вытяжка троса, обрыв проволочек, осадка оболочки) и с коррозией.

В экстремальной ситуации, когда отказали тормоза, опытные водители постепенно переключают передачи на более низкие, и таким образом останавливаются.