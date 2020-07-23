В Україні знайшли рідкісний суперкар Ferrari

На популярному онлайн-ресурсі на продаж виставили Ferrari 456 GTA 1998 року випуску. 22-річне купе оцінили в 57 тисяч доларів.

Повідомляється, що машина зберігалася в теплому гаражі, а її пробіг становить усього 17 тисяч кілометрів. Суперкар нещодавно пройшов ТО і у нього повністю новий салон.

Під капотом Ferrari 456 GTA – 5,5-літровий V12 потужністю 442 к.с., що працює разом з 4-швидкісною АКПП.

Цікаво, що усього було випущено лише 3289 одиниць Ferrari 456.