Перспективный конвертоплан получит малозаметные двигатели

Перспективный конвертоплан получит малозаметные двигатели

Как гласит официальный пресс-релиз компании Rolls-Royce, новые двигатели будут устанавливаться на усовершенствованный вариант конвертоплана Bell V-280 Valor. Он предназначен для участия в следующей фазе программы FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft — «Десантный летательный аппарат большой дальности»). На этом этапе будет оцениваться проведенная создателями участвующей в конкурсе техники работа по снижению возможных рисков для экипажа, техники и грузов в ходе эксплуатации.

Примечательно, что в своем сообщении Rolls-Royce отдельно выделяет удачное совпадение по времени подписания контракта с инвестированием шестисот миллионов долларов в модернизацию своих подразделений в Индианаполисе.

Как именно будет реализована технология снижения ИК-заметности двигателей V-280 не уточняется, известно лишь, что предыдущие версии Infrared Suppressor устанавливаются на военно-транспортные вертолеты «Чинук» (MH-47, модификация для десантных спецопераций) и летающие артиллерийские батареи AC-130W. Как правило, подобные системы многократно перемешивают горячий выхлоп газотурбинного двигателя с холодным воздухом, что существенно снижает видимый в инфракрасном диапазоне след от силовой установки. Пример аналогичной технологии от конкурентов показан на видео ниже.

Напомним, FLRAA это программа Армии США по финансированию разработки летательного аппарата (вертолета, винтокрыла или конвертоплана), который заменит легендарный «Черный ястреб» — многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk, служащий американским военным верой и правдой уже более сорока лет. Несмотря на постоянные модернизации проверенной «птички», позволяющие непрерывно улучшать ее эксплуатационные характеристики в соответствии со все новыми вызовами, у вертолета есть критический недостаток, который принципиально неустраним: относительно низкая скорость (чуть менее 300 километров в час).

Поэтому на замену UH-60 военным нужен не «традиционный» вертолет, а воздушное судно нового типа. Исходя из этого, FLRAA является частью более масштабного плана, скрывающегося под аббревиатурой FVL — Future Vertical Lift («Перспективный летательный аппарат вертикального взлета и посадки»). В его рамках будут проведены конкурсы по разработке четырех новых многоцелевых вертолетов (или конвертопланов, или винтокрылов): легкий на замену OH-58 Kiowa (программа FARA), средний (FLRAA, о которой уже было сказано), тяжелый вместо CH-47 Chinook и сверхтяжелый, который заменит тактическую транспортную авиацию (C-130J Super Hercules и Airbus A400M Atlas).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Українець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксаціїУкраїнець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксації
Свободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в КиевеСвободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в Киеве
С 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видеоС 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видео
Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)
В Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркетВ Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркет
Блок рекламы


Похожие новости
Американцы испытали перспективный модульный разведчикАмериканцы испытали перспективный модульный разведчик
Полиция объяснила, как получить водительские права без очередиПолиция объяснила, как получить водительские права без очереди
Полиция может получить право останавливать авто без конкретной причиныПолиция может получить право останавливать авто без конкретной причины
Всё своё вожу с собой: Virgin Orbit получит мобильный комплекс для подготовки воздушно-космических стартовВсё своё вожу с собой: Virgin Orbit получит мобильный комплекс для подготовки воздушно-космических стартов
Новый суперкар получит кузов из льняного волокна и салон из мрамораНовый суперкар получит кузов из льняного волокна и салон из мрамора
Украинцы могут получить дешевые б/у авто из Южной КореиУкраинцы могут получить дешевые б/у авто из Южной Кореи
Легендарный самолет-разведчик получит апгрейд электроникиЛегендарный самолет-разведчик получит апгрейд электроники
Первый электрический Bentley получит необычный кузов.Первый электрический Bentley получит необычный кузов.
Украинцы во время карантина не смогут получить водительские праваУкраинцы во время карантина не смогут получить водительские права
Кроссовер Genesis GV80 получит приборную панель со стереоскопическим дисплеемКроссовер Genesis GV80 получит приборную панель со стереоскопическим дисплеем
Последние новости
Подгружаем последние новости