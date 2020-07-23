Перспективный конвертоплан получит малозаметные двигатели

Как гласит официальный пресс-релиз компании Rolls-Royce, новые двигатели будут устанавливаться на усовершенствованный вариант конвертоплана Bell V-280 Valor. Он предназначен для участия в следующей фазе программы FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft — «Десантный летательный аппарат большой дальности»). На этом этапе будет оцениваться проведенная создателями участвующей в конкурсе техники работа по снижению возможных рисков для экипажа, техники и грузов в ходе эксплуатации.

Примечательно, что в своем сообщении Rolls-Royce отдельно выделяет удачное совпадение по времени подписания контракта с инвестированием шестисот миллионов долларов в модернизацию своих подразделений в Индианаполисе.

Как именно будет реализована технология снижения ИК-заметности двигателей V-280 не уточняется, известно лишь, что предыдущие версии Infrared Suppressor устанавливаются на военно-транспортные вертолеты «Чинук» (MH-47, модификация для десантных спецопераций) и летающие артиллерийские батареи AC-130W. Как правило, подобные системы многократно перемешивают горячий выхлоп газотурбинного двигателя с холодным воздухом, что существенно снижает видимый в инфракрасном диапазоне след от силовой установки. Пример аналогичной технологии от конкурентов показан на видео ниже.

Напомним, FLRAA это программа Армии США по финансированию разработки летательного аппарата (вертолета, винтокрыла или конвертоплана), который заменит легендарный «Черный ястреб» — многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk, служащий американским военным верой и правдой уже более сорока лет. Несмотря на постоянные модернизации проверенной «птички», позволяющие непрерывно улучшать ее эксплуатационные характеристики в соответствии со все новыми вызовами, у вертолета есть критический недостаток, который принципиально неустраним: относительно низкая скорость (чуть менее 300 километров в час).

Поэтому на замену UH-60 военным нужен не «традиционный» вертолет, а воздушное судно нового типа. Исходя из этого, FLRAA является частью более масштабного плана, скрывающегося под аббревиатурой FVL — Future Vertical Lift («Перспективный летательный аппарат вертикального взлета и посадки»). В его рамках будут проведены конкурсы по разработке четырех новых многоцелевых вертолетов (или конвертопланов, или винтокрылов): легкий на замену OH-58 Kiowa (программа FARA), средний (FLRAA, о которой уже было сказано), тяжелый вместо CH-47 Chinook и сверхтяжелый, который заменит тактическую транспортную авиацию (C-130J Super Hercules и Airbus A400M Atlas).



