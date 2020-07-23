Суды будут штрафовать за нарушение ПДД по упрощенной процедуре

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3828, принятие которого даст возможность судам штрафовать за нарушение ПДД в упрощенном порядке. Сейчас он находится на рассмотрении в профильном комитете.

Авторы законопроекта предлагают не вызывать в суд автомобилиста, которого привлекают к административной ответственности за нарушение ПДД, если он признает свою вину. Правда, не во всех случаях. Например, упрощенная процедура может быть, если автомобили получили повреждения в результате ДТП. Судьи будут принимать решения в этом случае на основании протокола об админнарушении.

Так будет экономиться время автомобилистов и судей. Но нужно учесть, что если автомобилист согласится, чтобы его дело рассматривали по упрощенной процедуре, то он потеряет право на апелляцию. По причине, что он отсутствовал на судебном заседании.