Суды будут штрафовать за нарушение ПДД по упрощенной процедуре
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3828, принятие которого даст возможность судам штрафовать за нарушение ПДД в упрощенном порядке. Сейчас он находится на рассмотрении в профильном комитете.
Авторы законопроекта предлагают не вызывать в суд автомобилиста, которого привлекают к административной ответственности за нарушение ПДД, если он признает свою вину. Правда, не во всех случаях. Например, упрощенная процедура может быть, если автомобили получили повреждения в результате ДТП. Судьи будут принимать решения в этом случае на основании протокола об админнарушении.
Так будет экономиться время автомобилистов и судей. Но нужно учесть, что если автомобилист согласится, чтобы его дело рассматривали по упрощенной процедуре, то он потеряет право на апелляцию. По причине, что он отсутствовал на судебном заседании.
Разрабатывая этот законопроект, авторы исходили из того, что украинские суды сейчас рассматривают очень много протоколов о нарушении ПДД. Например, в Киеве каждый районный суд ежегодно рассматривает около 5000 протоколов. Принятие нового закона поможет разгрузить суды.