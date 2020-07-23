В Киеве угонщика иномарок «посадили» на 5 лет

В Киеве угонщика иномарок «посадили» на 5 лет

Соломенский районный суд Киева приговорил угонщика автомобилей к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Злоумышленник действовал до предела нагло и дерзко. Продавцам иномарок он представлялся потенциальным покупателем и предлагал встретиться. Во время осмотра автомобилей он под видом проверки технического состояния садился за руль и уезжал в неизвестном направлении.

В суде прокуратура смогла доказать два преступных эпизода – угоны автомобилей Audi A3 и Ford Mustang. Правоохранители разыскали только один из этих автомобилей. Его вернули владельцу.

Автоугонщика суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, содеянное повторно). Теперь ему придется следующие 5 лет провести в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что автомобили чаще всего угоняют в Киеве, а также в Днепропетровской и Одесской областях.


Максимов Віталій, Тудей

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