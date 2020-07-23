Летальное ДТП с депутатом на Закарпатье: вторая смерть на дороге с участием депутата

На Закарпатье, в селе Ботар Виноградовского района вчера около 22:00 произошла летальная ДТП, в результате которого погиб молодой парень. Виновником аварии обоснованно считают депутата районного совета. Об этом написал в своем Facebook местный журналист Виталий Глагола.

По предварительным данным, которые обнародовал журналист, автомобиль народного избранника Toyota Land Cruiser выезжал с обочины на главную дорогу и сбил байкера, который ехал основным путем. Столкновение было настолько сильным, что с мотоциклиста слетел защитный шлем, и он получил травмы черепа, которые оказались несовместимы с жизнью.

Погибший парень был 2001 года рождения. Говорят, ему еще не было и 19.

51-летний водитель внедорожника, который его сбил - депутат Виноградовского районного совета. Зовут его Иван Удуд, сообщает журналист. У этого депутата в биографии уже есть эпизод, когда он был участником смертельного ДТП.

"Это второе смертельное ДТП депутата. Первое было в конце 90-х. Тогда мужчине удалось избежать наказания", - пишет Глагола.

Кроме того, он сообщает, что Иван Удуд является близким родственником одного из депутатов Закарпатского областного совета.

Напомним, это уже не первое резонансное ДТП, которое произошло в последние дни на Закарпатье. Так, 19 июля в Мукачевском районе в ДТП при столкновении его легковушки с грузовиком погиб тренер ФК "Мункач" с юношей 23 лет и 10-летней девочкой, которые были членами его семьи. Живой осталась лишь его жена, которая в один миг потеряла двух детей и мужа.