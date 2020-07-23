Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)
Сегодня ночью в парке “Молодежный” в Деснянском районе Киева неизвестные сбросили с парковки, где стояли велосипеды общественного велопроката, 15 велосипедов.
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"Приматы" взяли и ночью сняли с парковки, что обустроена выше забора, 15 велосипедов вниз на траву. Повредив велосипеды, по предварительным оценкам, на сумму около 25 тыс. гривен”, – написал Алексей Кушка.
Он добавил, что обещает вознаграждение за достоверную информацию, которая поможет найти вандалов.
Напомним, жители Киева и гости столицы за последние два года воспользовались велосипедами, доступными для общественного проката, более 75 тыс. раз. В ближайшее время количество этих велосипедов должно увеличиться почти вдвое.
Фото: фейсбук Алексея Кушки