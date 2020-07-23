Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)

Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)

Сегодня ночью в парке “Молодежный” в Деснянском районе Киева неизвестные сбросили с парковки, где стояли велосипеды общественного велопроката, 15 велосипедов. 

Об этом KV стало известно из сообщения на странице руководителя сети велопроката Алексея Кушки в соцсети Фейсбук.

"Приматы" взяли и ночью сняли с парковки, что обустроена выше забора, 15 велосипедов вниз на траву. Повредив велосипеды, по предварительным оценкам, на сумму около 25 тыс. гривен”, – написал Алексей Кушка.

Он добавил, что обещает вознаграждение за достоверную информацию, которая поможет найти вандалов.

Напомним, жители Киева и гости столицы за последние два года воспользовались велосипедами, доступными для общественного проката, более 75 тыс. раз. В ближайшее время количество этих велосипедов должно увеличиться почти вдвое.

Фото: фейсбук Алексея Кушки

Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)
Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)
Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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