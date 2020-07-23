Boeing-737 MAX пока летать не будет

Самолеты Boeing-737 MAX, скорее всего, не смогут возобновить полеты до начала 2021 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и источники в авиаотрасли.



Перенос сроков газета связывает с тем, что Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) решило запросить мнение заинтересованных сторон перед тем, как утвердить изменения в программном обеспечении и оборудовании самолета. Регулятор не сможет завершить работу по снятию ограничений на полеты 737 MAX, введенных в 2019 году, до конца октября - начала ноября, пишет издание.



Ожидается, что процесс подготовки пилотов и проверки технического состояния лайнеров, а также получение соответствующего одобрения FAA, растянется до конца декабря. Только после этого лайнеры смогут летать.



Вероятность сокращения сроков этих процедур источники WSJ оценивают как низкую.



Представитель Boeing сказал, что компания находится в тесном сотрудничестве с FAA и другими международными регуляторами, чтобы "оправдать их ожидания по мере того, как мы работаем над безопасным возобновлением операций 737 MAX". Сроки будут определять регуляторы, добавил он.



Полеты 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек. Причиной катастроф оказались нестыковки в программном обеспечении 737 МАХ, которые мешали пилотам управлять самолетом.



