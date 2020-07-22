Зеленский и Аваков возвращают «гаишников в кустах» на дорогах Украины

Метания власти и непонимание, что делать с пьяными за рулем водителями, достигло своего апогея, когда Президент Украины Владимир Зеленский только подписав закон об отмене криминальной ответсвенности за пьяное вождение, после резонансного ДТП на Обуховском шоссе, тут же дал задний ход и потребовал ужесточить наказание за нетрезвое вождение за рулём, вплоть до пожизненного.

Под видом усиления наказания за пьяное вождение в парламент пытаются протащить, и уже проголосовали в первом чтении, очень интересный закон, который существенно расширяет полномочия полиции на дорогах нашей страны и делает водителей беззащитными и бесправными, от слова совсем.

Государство, спасибо ему, позаботилось, чтобы водители даже законопослушные не сильно скучали в дороге, и подготовило комплексную развлекательную программу с участием «аниматоров».

Так, на дороги Украины возвращаются полицейские в засаде, которые при вашем приближении будут неожиданно выскакивать из труднодоступных мест, типа кустов, и без видимого повода вас останавливать. Согласно новому закону, остановка автомобиля может производиться без конкретной причины, а просто так, чтобы познакомиться поближе, в рамках «профилактической проверки».

При остановке машины полицейские будут иметь право руководствоваться только «организационно-распорядительным актом», поскольку в новом законе никаких ограничений и стоп сигналов для полиции не предусмотрено. А что это значит? А это значит что все, что рисует вам воображение может стать реальностью. Напомню, сейчас, чтобы ГАИшник мог поближе познакомится с отроком и его железным конем, необходимо наличие одного из восьми прописанных в законе оснований. Но кому нужны эти формальности, я вас умоляю!

Кроме того, по новому закону водитель обязан ПЕРЕДАТЬ водительское удостоверение полицейскому, проще говоря — отдать в руки, а не показать. То, чем мы гордились, что нас отличало от РоSSии и Кыргызстана, теперь нивелируется. И у меня ещё вопрос, а зачем передавать полицейскому удостоверение? Украина ведь уже в смартфоне. На дворе — 2020 год! У нас же есть приложение «Дія». Или оно только для понтов и дерибана бюджетных средств?

Ещё один интересный нюанс, который есть в законе. Это то, что водитель будет обязан выйти из автомобиля по требованию полицейского. А почему водитель не может продуть драгер сидя за рулем? Кстати, если водитель отказывается пройти алкотест, то по новому закону, будь добр, выложи на капот штраф в размере 10 200 гривен и лишение прав на год, даже если ты ничего не нарушал и тебя остановили просто так, в рамках профилактической проверки.

А вот и моя любимая часть в законе! Внимание! Водитель будет обязан открыть капот автомобиля, а если водитель не умеет открывать капот, или не захочет, то это квалифицируется как «злісна непокора працівникам поліції»? И, не дай Боже, вы это сделаете не достаточно быстро и ловко…

Предлагаю проиграть типичную ситуацию на дороге. Вас остановили, вы трезв, ничего не нарушали и вы, такой в возмущении, за что? И просите полицейского предьявить удостоверение, чтобы знать куда и на кого жаловаться. Э…!!! Теперь ГАИшник защищён законом. Он, например, в «ответочку» может забрать ваше удостоверение на то время, которое посчитает нужным, или заставить выйти из авто подальше от фиксации видеорегистратора, и попросит поупражняться с открытием капота. А если откажетесь, то вы помните — про «злостное неповиновение». Хорошо, да?

Наши местные либертарианцы, те что выходцы из Слуг, таки войдут в историю не только по количеству принятых законопроектов, но и по их несоответствию интересам простых граждан страны. И может пора уже честно признаться, что либертарианская доктрина «Слуг народа» просто витрина и ширма. На практике — мы строим фискальное, репрессивное и полицейское государство. Когда людям — новые штрафы, налоги и закручивание гаек, а для себя любимых — дворцы, машины и бюджетные потоки.

Очень символично, что переезд Зеленского во дворец в Конча-Заспе и назначение своих людей в НБУ и АМКУ – совпали во времени.

«Хотелка» Зеленского – эмиссия. Желательно — к осени, к местным выборам, чтобы как следует «разогреть» бюджетников и пенсионеров. Мы же знаем, что подкуп избирателей — это древнейшая украинская политическая технология.

Антимонопольный комитет как и Нацбанк – тоже очень доходный инструмент. Особенно в проекте «Большое строительство», который стал уже главной ПиАр площадкой для Зеленского, а для его людей — кормушкой. А мы знаем, что строительство и ремонт – сферы, где можно незаметно и безнаказанно осваивать миллиарды.

Зеленский выстроил и настроил вокруг себя сеть «своих людей», клянущихся ему в верности и приспособленцев. А сам залег в «теплую ванну», чтобы оттуда править. Ванна эта, конечно, очень комфортная, но лежать в ней долго не получится. Семейный стиль правления в Украине всегда нехорошо заканчивался для правителей.