ТОП-5 авто, которые больше всего обесцениваются за три года
В США автомобиль через три года после начала эксплуатации теряет в среднем 39% своей первоначальной стоимости. Но есть автомобили, обесценивающиеся быстрей других. Эксперты iSeeCars.com назвали ТОП-5 машин, которые за первые три года больше всего теряют в цене.
1. Volvo S60
Volvo S60 (см. фото вверху) теряет за три года 53,2% своей первоначальной стоимости. Его цена – менее 20 000 долларов, что неплохо для люксового седана.
2. BMW 3 Series
Люксовый седан BMW 3 Series за три года эксплуатации обесценивается на 53,4%. Его цена снижается в среднем до 22 718 долларов.
3. Ford Fusion Hybrid
Гибридный Ford Fusion за три года обесценивается на 54,9%. Интересно, что новый Fusion Hybrid стоит примерно на 3 500 долларов дороже, чем стандартная версия.
4. Mercedes-Benz E-Class
Mercedes-Benz E-Class через три года после покупки теряет 55,4% своей первоначальной цены. Тем не менее, он по-прежнему стоит дорого - 31 454 долларов.
5. Audi A6
На первом месте в этом антирейтинге находится Audi A6. Эта модель на американском рыке через три года после покупки в автосалоне теряет 55,8% своей первоначальной цены. Причин несколько. Например, в США люксовые седаны менее популярны, чем кроссоверы, и поэтому приходится снижать их стоимость.