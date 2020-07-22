ТОП-5 авто, которые больше всего обесцениваются за три года

В США автомобиль через три года после начала эксплуатации теряет в среднем 39% своей первоначальной стоимости. Но есть автомобили, обесценивающиеся быстрей других. Эксперты iSeeCars.com назвали ТОП-5 машин, которые за первые три года больше всего теряют в цене.

1. Volvo S60

2. BMW 3 Series

Volvo S60 (см. фото вверху) теряет за три года 53,2% своей первоначальной стоимости. Его цена – менее 20 000 долларов , что неплохо для люксового седана.

Люксовый седан BMW 3 Series за три года эксплуатации обесценивается на 53,4%. Его цена снижается в среднем до 22 718 долларов.

3. Ford Fusion Hybrid

Гибридный Ford Fusion за три года обесценивается на 54,9%. Интересно, что новый Fusion Hybrid стоит примерно на 3 500 долларов дороже, чем стандартная версия.

4. Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class через три года после покупки теряет 55,4% своей первоначальной цены. Тем не менее, он по-прежнему стоит дорого - 31 454 долларов.

5. Audi A6