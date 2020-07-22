Український блогер перетворив Ланос на всюдихід і поїхав його ламати на бездоріжжя

Популярний блогер ArchiLow разом з друзями створили позашляхову версію «народного» Daewoo Lanos.

Нагадаємо, хлопці підняли старий седан і поставили на нього величезні колеса. Також серйозно доопрацювали ходову частину. Двигун залишився колишнім – 1,5-літровий бензиновий агрегат.

«Цепожар поварився і відразу в Ліс. Це найвищий Ланос або є – вище? За планом було одне, але по факту вийшло – зовсім інше», – пише блогер.

Цього разу не обійшлося без «сюрпризів». Детальніше у ролику.

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