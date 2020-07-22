В Днепре на ходу загорелся автомобиль с ГБО

В Днепре автомобиль с ГБО загорелся во время движения, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на Управление полиции охраны в Днепропетровской области. Полиция успела предотвратить взрыв.

Это происшествие произошло на Запорожском шоссе. Сотрудники полиции заметили, как внезапно загорелся автомобиль, который двигался им навстречу.

Загоревшийся автомобиль остановился, а правоохранители принялись его тушить, предварительно успев перегородить дорогу, чтобы никто не пострадал. Неравнодушные граждане пришли на помощь.

Машину с ГБО потушили. Она не взорвалась, хотя до этого оставались считанные минуты, если не секунды.

Компетентные органы выясняют причину возгорания автомобиля. Не исключено, что газоболонное оборудование было установлено с нарушением норм.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Украине увеличилась стоимость регистрации авто с ГБО. Но при этом проводится проверка качества его установки.