ДТП в Вишневом: женщина во дворе дома сбила ребенка и въехала в автомобиль

Во вторник, 21 июля, в Вишневом Киевской области женщина за рулем автомобиля Toyota сбила ребенка на велосипеде, а потом влетела в другую машину. ДТП произошло во дворе жилого дома. Ребенок остался жив, но находится с травмами в больнице.

Инцидент произошел на улице Европейской, 26. Женщина-водитель пыталась развернуться во дворе, и, чтобы избежать столкновения с другой машиной, вывернула руль и сбила ребенка, который в этом момент катался на велосипеде во дворе. Увидев, что сбила ребенка, женщина впала в шоковое состояние и въехала в автомобиль Skoda, который был припаркован в том же дворе.

В данный момент ребенок находится в столичном "Охматдете". Медики диагностировали у него сотрясение мозга, ушиб в области легких, живота и уха. Его жизни ничто не угрожает.

Украине происходит все больше ДТП с участием детей, поэтому правоохранители настаивают тщательно следить за детьми на дорогах, а детям быть особенно аккуратными, катаясь на велосипедах, самокатах и другом транспорте.