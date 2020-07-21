Свободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в Киеве

Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко заявил, что микроавтобусы сервиса Uber Shuttle загромождают коммунальные остановки, усиливают трафик и отбирают прибыль у коммунального транспорта. Он призвал директора Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентина Осипова проверить законность хозяйственной деятельности сервиса и в случае обнаружения нарушений прекратить его работу в столице.

Об этом идет речь в материале KV Недотестированные медработники. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (6-12 июля 2020 года).

Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко (фракция “ВО “Свобода”) попросил главу КГГА и директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентина Осипова проверить, имеет ли необходимые разрешения на работу в Киеве сервис Uber Shuttle.

Депутат напомнил, что Uber Shuttle – это сервис, который позволяет пассажирам заказывать не отдельное такси, а бронировать место в микроавтобусе, который следует по определенному маршруту.

“Однако, эти микроавтобусы загромождают коммунальные остановки, усиливают трафик, делают менее прибыльным коммунальный транспорт, но при этом не обеспечивают регулярного движения на маршрутах”, – говорится в депутатском обращении.

Учитывая изложенное, Мирошниченко попросил Осипова сообщить, перечисляет ли Uber Shuttle налоги и обязательные платежи в бюджет. В дополнение депутат попросил в случае выявления нарушений прекратить незаконную хозяйственную деятельность и привлечь виновных лиц к ответственности.

Мирошниченко также предложил обустроить в Киеве стоянки для транспортных средств служб такси.