Aurora протестирует автономные автомобили и грузовики в Техасе

Aurora протестирует автономные автомобили и грузовики в Техасе

Специализирующийся на разработке технологии автономного вождения стартап Aurora, основанный бывшим руководителем проекта по разработке беспилотных автомобилей Google Крисом Урмсоном (Chris Urmson), распространил свою деятельность на Техас.

Aurora сообщил, что в ближайшие несколько недель его «небольшой» парк транспортных средств переместится в район Далласа и Форт-Уэрта. Компания тестирует свое аппаратное и программное обеспечение как в минивэнах Chrysler Pacifica, также популярных у бывших работодателей Урмсона в Waymo, так и в грузовых тягачах класса 8.

Как утверждает стартап, его первый коммерческий сервис будет работать в сегменте грузового автотранспорта, там «где рынок сегодня самый большой, экономия на единице транспорта самая высокая, а уровень требований к обслуживанию самый приемлемый».

По словам стартапа, приобретение разработчика лидаров Blackmore и интеграция его технологии в систему автономного управления грузовиком сделали возможным его переход на этот вид транспорта. Aurora сообщила, что лидар FirstLight Lidar обеспечил ей решающее конкурентное преимущество в высокоскоростном вождении.

Самоходные грузовики когда-то считались нишевой категорией в индустрии автономных транспортных средств. Но теперь подход к этому сегменту изменился, так как появилось понимание возможности реально повысить эффективность использования грузового транспорта с помощью технологий автономного вождения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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