Китайцы сделали копию Mitsubishi Outlander за $13 тысяч

В Китае официально представили новый кроссовер BYD Song Plus, который напоминает знаменитый японский Mitsubishi Outlander. В базе «китаец» будет стоить всего 13 000 долларов.

Длина новинки – 4705 мм, ширина – 1890 мм, высота - 1680 мм, а колесная база - 2765 мм. То есть по размерам он сопоставим с Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq.

BYD Song Plus получил современный спортивный дизайн кузова, цифровую приборную панель и информационно-развлекательную систему с 12,8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Под капотом располагается 1,5 л турбодвигатель мощностью 185 л.с., который работает вместе с роботизированной коробкой передач. Привод – задний. Покупателям в дальнейшем предложат полностью электрическую версию, у которой запас хода составит 505 км. Мощность ее электромотора будет равняться 184 л.с.

Продажи BYD Song Plus в Китае начнутся в ближайшее время. В базовой комплектации он будет стоить всего 13 000 долларов.