Toyota показала «спортивный» седан Corolla GR Sport.

Компания Toyota показала европейский седан Corolla GR Sport. Несмотря на интригующую названием приставку, никаких изменений по технической части у машины не произошло – чистая «косметика».

Решетку радиатора, корпуса зеркал заднего вида, пороги, крышу и некоторые другие детали выкрасили в черный. Тот же цвет красуется и на колесах. По умолчанию ставят 17-дюймовые диски, но за доплату их размер увеличится на дюйм. На крышке багажника появился лаконичный спойлер. Основной цвет кузова – один из восьми на выбор.

Toyota показала «спортивный» седан Corolla GR Sport.

Салону достались черный потолок, перфорированная кожа на руле, накладки с логотипом GR на порогах и спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой. Они обтянуты комбинацией черной ткани с синтетической кожей с красной и белой строчками.

Toyota показала «спортивный» седан Corolla GR Sport.

В зависимости от рынка Corolla GR Sport будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым атмосферником или гибридом на базе мотора 1.8. Первый вариант в начале 2021 года выйдет на наш рынок в рамках расширения спортивной линейки «Тойоты».

Toyota показала «спортивный» седан Corolla GR Sport

CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Toyota.

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